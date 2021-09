Isuzu đang bán những mẫu xe nào tại thị trường Việt Nam?

B7 (1.9, 4×2 MT): 799 triệu đồng

B7 Plus (1.9, 4×2 AT): 859 triệu đồng

Prestige (1.9, 4×2 AT): 949 triệu đồng

Dù là sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan nhưng giá xe Isuzu Mu-X khá cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc. Song lợi thế này vẫn chưa thể giúp mẫu SUV 7 chỗ thuộc thương hiệu Isuzu gặt hái được doanh số như mong đợi.

Isuzu D-Max

Isuzu D-Max là mẫu bán tải ra đời từ năm 2002 và hiện không phải là sản phẩm xa lạ với người tiêu dùng thế giới. Tại Việt Nam, D-Max đang ở thế hệ thứ 3, được giới thiệu từ ngày 16/4/2021 với nhiều nâng cấp đáng giá. Xe có giá từ 630-850 triệu đồng. Isuzu D-Max được đánh giá cao cả về sức bền, trang bị lẫn an toàn.