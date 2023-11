Israel sử dụng AI đánh phá đường hầm của Hamas

Ngày 5/11, quân đội Israel (IDF) đã tiến hành cuộc oanh tạc lớn nhất vào miền Bắc Dải Gaza kể từ khi cuộc chiến với Hamas bắt đầu. Quân đội Israel đã tiến hành đợt oanh tạc chiến thuật kéo dài 8 giờ liên tục từ trên biển, trên không và trên bộ nhằm vào các mục tiêu ở phía bắc Gaza. Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, Người phát ngôn của IDF trước đó cùng ngày cho biết, quân đội Israel “đang tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Gaza”.

Trong các cuộc oanh kích ngày 5/11, có tới 450 mục tiêu ở Dải Gaza đã bị Lực lượng Phòng vệ Israel phá hủy, bao gồm các tiền đồn của Hamas, cơ sở huấn luyện, thiết bị phóng tên lửa chống tăng và các đường hầm của Hamas. Giám đốc lực lượng an ninh đặc biệt của Hamas, Gamal Moussa, đã thiệt mạng đêm 5/11 trong một cuộc không kích của Israel do Cục Tình báo Quốc phòng của IDF và Shin Bet (Cục An ninh Quốc gia Israel) chỉ đạo.

Bây giờ đã khác với thời kỳ đầu chiến tranh, khi Hamas đều ẩn náu trong đường hầm, việc “tấn công chặt đầu” tiêu diệt các chỉ huy của tổ chức vũ trang hùng mạnh này không chỉ đòi hỏi khả năng tiến hành đòn tấn công chính xác mà còn cần phải có khả năng nhận dạng bằng công nghệ AI.