Israel lên dây cót đòn tấn công mới, Iran cảnh báo cứng rắn

Israel được cho là đang lên kế hoạch cho chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran bất chấp cảnh báo cứng rắn của Tehran. Rocket được phóng sau khi Iran bắn tên lửa đạn đạo vào Israel (Ảnh: Reuters). Kênh 13 của Israel đưa tin Không quân Israel đang cân nhắc một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran. Theo kênh này, cuộc tấn công sắp tới, khác với các cuộc tấn công trước, sẽ nhắm vào các cơ sở chính phủ và cơ sở hạ tầng quan trọng ở Iran, trong khi các cơ sở hạt nhân sẽ không bị tấn công. Các quan chức Israel nhấn mạnh chiến dịch tấn công mới là động thái cần thiết do căng thẳng gia tăng trong khu vực và mối đe dọa mà Iran tiếp tục gây ra cho Israel. Mục tiêu chính của cuộc tấn công sắp tới sẽ là phá hoại các cơ sở chiến lược có khả năng hỗ trợ các nhóm vũ trang của Iran và ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Các chuyên gia cảnh báo quyết định tấn công của Israel, nếu được thông qua, có thể dẫn đến sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột và gây nguy hiểm cho các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết tình hình. Không quân Israel tuyên bố thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở quân sự của Iran vào ngày 26/10, phá hủy hoàn toàn các yếu tố quan trọng của hệ thống phòng không Iran. Đài phát thanh Galei Tzahal, trích dẫn các nguồn tin trong lực lượng an ninh Israel, cho biết cuộc tấn công của Israel đã giáng một đòn mạnh vào các hệ thống tên lửa phòng không chiến lược, bao gồm hệ thống S-300 của Nga và các hệ thống tương tự của Iran. Ngoài ra, các hệ thống radar cảnh báo sớm đã bị vô hiệu hóa, khiến Iran mất khả năng tự vệ trước các mối đe dọa trên không. Theo nguồn tin trên, chiến dịch tấn công do Israel tiến hành khiến Iran mất khả năng triển khai các hệ thống tên lửa để phòng thủ tầm xa, chỉ để lại một phần hạn chế hệ thống phòng không tầm ngắn ở Iran. Thiệt hại chính xảy ra đối với các hệ thống phòng không ở Tehran và các khu vực phía tây của Iran, nơi trước đó ghi nhận các vụ phóng tên lửa vào Israel. Các chuyên gia lưu ý rằng Iran có thể mất 2-3 năm để khôi phục các khả năng phòng thủ đã mất. Các nhà phân tích Iran nhấn mạnh việc phá hủy các cơ sở phòng thủ chiến lược của Iran tạo ra lợi thế tạm thời cho Israel, nhưng không ảnh hưởng đến kho tên lửa và máy bay không người lái của Tehran. Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Salami hôm nay 28/10 tuyên bố cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Iran cho thấy sự tuyệt vọng và tính toán sai lầm của Tel Aviv. "Những hành động phi pháp của Israel, vốn không đạt được mục tiêu nhờ vào khả năng sẵn sàng hoạt động của hệ thống phòng không Iran, cho thấy tính toán sai lầm và tuyệt vọng của nước này trong cuộc chiến với các chiến binh của mặt trận kháng chiến Hồi giáo vĩ đại, đặc biệt là ở Dải Gaza và Li Băng. Những hành động này sẽ gây ra hậu quả cay đắng không thể tưởng tượng đối với Israel", tổng tư lệnh Salami tuyên bố. Sau cuộc tấn công đáp trả hôm 26/10, Israel khẳng định đã hoàn tất mục tiêu và cũng phát đi thông điệp đề nghị Iran chấm dứt chu kỳ leo thang tại đó. Mặt khác, quân đội Israel cảnh báo, nếu Iran đáp trả, Israel sẽ khiến Tehran "trả giá đắt".