Israel không kích các địa điểm quân sự trên khắp Iran

Rạng sáng 26-10 (giờ Iran), Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thực hiện các cuộc không kích vào Iran, nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của Tehran vào Israel hồi đầu tháng. "Để đáp trả các cuộc tấn công liên tục trong nhiều tháng của chính quyền Iran nhằm vào Nhà nước Israel, hiện tại IDF đang tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự ở Iran", Reuters dẫn tuyên bố của đại diện IDF, đồng thời cho biết hàng chục máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay do thám của không quân Israel đã được huy động tham gia không kích. Axios trích dẫn các nguồn tin cho hay, chiến dịch không kích Iran do IDF thực hiện có tên gọi “Những ngày sám hối”, được chia làm 3 đợt tấn công. Đợt đầu tiên tập trung vào hệ thống phòng không của Iran, đợt thứ hai và thứ ba tập trung vào các căn cứ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cùng các địa điểm sản xuất vũ khí của nước này. Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Herzi Halevi (bên trái) và Tư lệnh Lực lượng Không quân Israel, Thiếu tướng Tomer Bar chỉ huy chiến dịch không kích Iran từ boong-ke ngầm bên dưới căn cứ quân sự Kirya ở Tel Aviv, ngày 26-10. Ảnh: IDF Theo nguồn tin, các cuộc không kích chỉ nhắm vào các địa điểm quân sự của Iran, không nhắm vào cơ sở hạt nhân, hạ tầng năng lượng cũng như các mục tiêu dân sự tại nước này. Vài giờ sau khi bắt đầu, IDF tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu và kết thúc chiến dịch, các máy bay chiến đấu của Israel đã trở về căn cứ an toàn. Tuyên bố với truyền thông, Người phát ngôn của IDF, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cảnh báo nếu Iran "phạm sai lầm" leo thang hơn nữa, Israel sẽ tiếp tục đáp trả. IDF cho biết “đang theo dõi chặt chẽ các phản ứng tiềm tàng từ Iran, Iraq, Yemen, Syria, Lebanon và chuẩn bị cho các hành động trả đũa có thể xảy ra". Các quan chức Israrel cho hay, thiệt hại do chiến dịch không kích gây ra sẽ được tiết lộ dần. IDF hiện đang tiến hành đánh giá về phản ứng tiềm tàng của Iran đối với cuộc tấn công, song cho đến nay vẫn chưa có thay đổi nào đối với hướng dẫn dành cho dân thường Israel. Về phía Iran, Sky News Arabia trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, Nga đã cung cấp thông tin tình báo cho Iran về cuộc không kích của Israel vài giờ trước khi nó diễn ra. Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn tuyên bố của lực lượng phòng không nước này cho biết, Israel đã tấn công các mục tiêu quân sự ở 3 khu vực gồm Tehran, Khuzestan và Ilam của Iran, tuy nhiên, "hệ thống phòng không tích hợp đã theo dõi và ngăn chặn thành công hành động hung hăng này, mặc dù thiệt hại chỉ giới hạn ở một số địa điểm và quy mô của sự cố này hiện đang được điều tra". Tehran cũng tuyên bố sẵn sàng đáp trả tương xứng các cuộc không kích của Israel. Iran ghi nhận hai binh sĩ thiệt mạng trong cuộc không kích. Các cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở phía Tây và Tây Nam Tehran không bị thiệt hại, các chuyến bay bị tạm dừng trong thời gian diễn ra không kích và được nối lại ngay sau đó. TASS dẫn nguồn tin Đại sứ quán Nga tại Iran cho biết, sau không kích, tình hình ở Tehran và các thành phố khác của Iran vẫn bình yên, các hoạt động hằng ngày tại Iran đã diễn ra bình thường. Cũng trong ngày 26-10, Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin IDF đã tấn công các cơ sở quân sự ở miền Nam và miền Trung Syria. Hệ thống phòng không Syria đã bắn hạ một số tên lửa của IDF. IDF không che giấu ý đồ tấn công các mục tiêu ra-đa ở Syria nhằm mục đích "làm mù" khả năng của Iran, từ đó nhanh chóng leo thang thành một cuộc tấn công nhắm vào Tehran và Karaj-một địa điểm chiến lược khác của Iran, SANA nhấn mạnh. Cùng ngày, Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Sean Savett cho biết, Washington đã được Israel thông báo trước khi tấn công các mục tiêu ở Iran, nhưng không tham gia vào hoạt động này; rằng các cuộc không kích của Israel vào các cơ sở quân sự ở Iran là một phản ứng “có mục đích và tương xứng” với các cuộc tấn công trước đó của Tehran, đồng thời không gây nhiều rủi ro cho dân thường. Ông Savett tuyên bố đây là hồi kết cho “cuộc đấu súng trực tiếp giữa hai bên”, đồng thời lưu ý Mỹ có nhiều kênh liên lạc trực tiếp và gián tiếp với Iran để bày tỏ rõ ràng lập trường của mình. “Nếu Iran quyết định đáp trả, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng một lần nữa phòng thủ trước mọi cuộc tấn công”, quan chức Mỹ nhấn mạnh. Mới đây, Mỹ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa giai đoạn cuối (THAAD) tới Israel trong nỗ lực bảo vệ đồng minh. Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia lên án các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran là "vi phạm chủ quyền" và luật pháp quốc tế, kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động hướng tới giảm leo thang và chấm dứt xung đột trong khu vực. Anh và Pháp cũng kêu gọi các bên kiềm chế, trong khi Ai Cập, Pakistan, Iraq, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đều lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel, nhấn mạnh "những cuộc không kích này làm suy yếu con đường hướng tới hòa bình và ổn định trong khu vực và cũng tạo nên sự leo thang nguy hiểm trong một khu vực vốn đã bất ổn", đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đóng vai trò duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thực hiện các bước ngay lập tức để chấm dứt xung đột. HÀ PHƯƠNG