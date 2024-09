Israel: Hầu hết ban lãnh đạo quân sự của Hezbollah đã thiệt mạng

Giới chức Israel tuyên bố hầu hết các lãnh đạo quân sự của Hezbollah đã bị hạ sát trong các cuộc tấn công của họ. Bản danh sách những chỉ huy quân sự của Hezbollah đã thiệt mạng do Israel cung cấp (Ảnh: Bộ Ngoại giao Israel). Gần như tất cả các lãnh đạo quân sự của Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc không kích gần đây, Israel tuyên bố. Thông tin này được đưa ra sau khi thủ lĩnh tối cao của nhóm, Hassan Nasrallah, bị hạ sát trong một cuộc ném bom vào một khu phức hợp ở Beirut, Li Băng. Trong một thông báo vào ngày 28/9, Bộ Ngoại giao Israel đã công bố sơ đồ các quan chức chỉ huy quân sự của Hezbollah. Tất cả 18 thành viên cấp cao - bao gồm ông Nasrallah và những người đứng đầu một số đơn vị - được cho là đã bị "loại bỏ". Sau đó, lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) liệt kê 11 thành viên cấp cao của Hezbollah, 10 người trong số đó cũng được mô tả là "đã bị loại bỏ". Theo danh sách, chỉ có Abu Ali Rida, chỉ huy của đơn vị Bader, là còn sống sót cho đến nay. Danh sách của IDF phần lớn trùng với danh sách của Bộ Ngoại giao, nhưng bao gồm thêm hai cái tên Ibrahim Muhammad Qabisi, chỉ huy lực lượng tên lửa và rocket của Hezbollah, và Hussein Srour, người đứng đầu Bộ tư lệnh Không quân - cả hai đều được cho là đã thiệt mạng. Danh sách những nhân vật quân sự chủ chốt của Hezbollah do Israel cung cấp (Ảnh: IDF). Hezbollah ngày 28/9 ra thông báo xác nhận thủ lĩnh Hassan Nasrallah đã thiệt mạng hôm 27/9. Ông Nasrallah, 64 tuổi, đã dẫn dắt Hezbollah trong các cuộc chiến chống lại Israel và tham gia vào cuộc xung đột ở nước láng giềng Syria. Israel mô tả ông là "người ra quyết định trung tâm và lãnh đạo chiến lược của tổ chức Hezbollah". Theo giới quan sát, việc ông Nasrallah thiệt mạng sẽ là mất mát to lớn với nhóm vũ trang trong tương lai. Israel tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công loại bỏ ông Nasrallah nhờ thông tin tình báo thời gian thực. Họ nắm được thông tin ông sắp gặp gỡ các chỉ huy cấp cao tại trụ sở ngầm của phong trào này ở phía nam Beirut, nên đã điều động lực lượng thực hiện cuộc tấn công. Người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani cho biết chiến dịch của Tel Aviv diễn ra khi ông Nasrallah và nhóm chỉ huy cấp cao của Hezbollah đang họp để lên kế hoạch cho các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Israel. "Chúng tôi đã có thông tin tình báo thời gian thực, một cơ hội, một cơ hội tác chiến cho phép chúng tôi thực hiện cuộc tấn công này", ông nói với các phóng viên. Israel cho biết họ đã theo dõi lãnh đạo Hezbollah trong nhiều năm qua và chờ thời cơ thích hợp để hạ sát ông. Sau thông tin ông Nasrallah thiệt mạng, Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cho biết tất cả các lực lượng kháng chiến ở Trung Đông sẽ đều hợp sức ủng hộ phong trào Hezbollah và Israel sẽ phải hối tiếc vì những động thái của họ ở Li Băng. "Toàn bộ mặt trận kháng chiến trong khu vực đều đứng về phía Hezbollah và ủng hộ họ", ông nói. Theo ông Khamenei, mặt trận kháng chiến sẽ quyết định tương lai của khu vực Trung Đông, với Hezbollah đang ở tuyến đầu.