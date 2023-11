Israel đồng ý ngừng bắn cục bộ hàng ngày ở Gaza

Guardian dẫn nguồn thạo tin cho hay, ở giai đoạn đầu xung đột, Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ ý tưởng ngừng bắn liên tục 5 ngày Gaza để đổi lấy việc Hamas đồng ý trả tự do cho một số con tin. Đến nay, ông Netanyahu tiếp tục khẳng định sẽ không có ngừng bắn hoàn toàn cho đến khi Hamas thả toàn bộ con tin.

Ông Kirby nhấn mạnh, việc Israel ngừng bắn cục bộ tạm thời là kết quả của nỗ lực không ngừng của Mỹ với mong muốn đảm bảo hàng viện trợ nhân đạo có thể đến được Gaza và người dân ở đây được sơ tán an toàn. Ông Kirby lưu ý thêm, các khoảng dừng nhân đạo này cũng sẽ tạo hành lang an toàn cho các con tin được Hamas trả tự do.

"Chúng tôi đã hối thúc Israel giảm thiểu thương vong cho dân thường, làm mọi việc có thể để thực hiện mục tiêu đó", ông Kirby nói.