Israel đối mặt với chiến tranh trên 7 mặt trận, đưa thêm quân tới Gaza

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, gần một năm sau khi Hamas tấn công Israel, đất nước của ông đang xung đột với Iran, Hezbollah, Hamas, Houthi, "khủng bố" ở Bờ Tây và quân Shi'ite ở Iraq và Syria. Phần còn lại của một tên lửa đạn đạo được bắn từ Iran sang Israel. Ảnh: Jpost Hãng CNN dẫn tuyên bố của người đứng đầu chính phủ Israel cho biết trong một tuyên bố qua video hôm 5/10: "Hôm nay, Israel phải tự bảo vệ mình trên 7 mặt trận, chống lại những kẻ thù của nền văn minh". Ông Netanyahu nói, những kẻ thù đó là nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở phía bắc, Hamas ở Gaza, Houthi ở Yemen và "những kẻ khủng bố" ở Bờ Tây và lực lượng dân quân Shi'ite ở Iraq và Syria. "Và chúng tôi đang phải chiến đấu chống lại Iran, quốc gia đã bắn hơn 200 tên lửa đạn đạo trực tiếp vào Israel và là nước đứng sau cuộc chiến tranh ở 7 mặt trận chống Israel", Thủ tướng Israel nói thêm. Ông Netanyahu cho biết vẫn duy trì lời hứa thay đổi cán cân quyền lực ở phía bắc giữa Israel và Lebanon. Theo dữ liệu của ACLED, Israel đã tiến hành gần 9.000 cuộc tấn công vào Lebanon từ 8/10/2023 và cùng thời điểm đó Hezbollah đã mở 1.500 cuộc tấn công vào Israel. Đề cập đến Gaza, ông Netanyahu khẳng định, Israel có quyền tự vệ và sẽ không quên 101 con tin "mà chúng tôi cam kết sẽ đưa họ về nhà bằng mọi giá". Theo Bộ Y tế Gaza, ít nhất 41.825 người đã thiệt mạng ở dải đất ven biển này kể từ 7/10 năm ngoái. Trong khi đó, Bộ Y tế Lebanon cũng cho hay, hơn 1.400 người đã thiệt mạng, gần 7.500 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào nước này trong tháng 9. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay (6/10) cho biết, để đề phòng các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra vào hoặc xung quanh các sự kiện đánh dấu 1 năm vụ tấn công của Hamas vào nước này ngày 7/10/2023, lực lượng bổ sung đã được triển khai gần dải Gaza. "Theo đánh giá hiện tại, Bộ Tư lệnh miền Nam đang chuẩn bị cho các kịch bản phòng thủ và tấn công trong tháng tới, đồng thời đảm bảo tiến hành an toàn các buổi lễ tưởng niệm gần Dải Gaza, nơi các cộng đồng bị tàn phá vào ngày 7/10". Theo IDF, một kế hoạch sẵn sàng, chi tiết đã được thực thi. "Sư đoàn Gaza của IDF đã được tăng cường thêm một số trung đội, để cùng với các lực lượng đồn trú bảo vệ cả cộng đồng và khu vực biên giới, đảm bảo ứng phó toàn diện với mọi sự cố có thể xảy ra". Thành viên Hezbollah bị lừa trong vụ nổ máy nhắn tin Liên quan tới nhóm vũ trang Hezbollah đang giao tranh với Israel, tờ The Washington Post đưa tin, các thành viên Hezbollah đã bị lừa cầm máy nhắn tin bằng cả hai tay khi chúng phát nổ, trong một âm mưu nhằm gây thương tích tối đa. Các thiết bị gắn bẫy mìn này có tính năng giải mã, đòi hỏi người dùng phải nhấn hai nút cùng một lúc để đọc các tin nhắn được mã hóa. Trong vụ tấn công ngày 17/9, các thiết bị nhận được tin nhắn với nội dung: "Bạn đã nhận được một tin nhắn mã hóa". Khi chủ sở hữu thiết bị cố gắng giải mã tin nhắn, máy nhắn tin đã phát nổ. Một quan chức của cơ quan tình báo Mossad, Israel nói: "Phải ấn hai nút mới đọc được tin, do đó vụ nổ sẽ làm người dùng bị thương cả hai tay, khiến họ không còn khả năng chiến đấu". Có thông tin rằng 3.000 thành viên Hezbollah đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công bằng máy nhắn tin và bộ đàm của Israel.