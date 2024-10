Israel đã phá hủy toàn bộ hệ thống S-300 của Iran?

Iran thiệt hại nặng nề cả về người lẫn vũ khí trang bị sau đòn oanh tạc dữ dội của Israel. Sau vài tuần "án binh bất động", Israel đã tiến hành cuộc tấn công kéo dài từ rạng sáng đến bình minh ngày 26-10 (giờ địa phương) vào Iran, nhằm trả đũa việc Tehran đã phóng khoảng 180 tên lửa hướng tới Tel Aviv hôm 1-10. Các quan chức Mỹ và Israel cho biết cuộc tấn công của Tel Aviv nhắm vào khoảng 20 căn cứ và cơ sở quân sự trên khắp Iran, bao gồm các địa điểm sản xuất tên lửa và máy bay không người lái (UAV), cũng như hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất. Một trận địa phòng không S-300 của Iran dường như trúng đòn tập kích từ Israel hôm 26-10. Ảnh: The War Zone Hậu quả của cuộc tấn công cho tới nay xác định khiến Iran mất toàn bộ 3 hệ thống phòng không S-300 - các quan chức Mỹ và Israel giấu tên nói với tờ The Wall Street Journal. Hệ thống S-300 thứ tư đã bị hư hại trong cuộc tấn công trước đó của Israel hồi tháng 4 năm nay. Cuộc tấn công mới nhất của Israel cũng phá vỡ hoạt động sản xuất tên lửa và UAV của Iran, điều này sẽ có ảnh hưởng đến các lực lượng thân Tehran như Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen, Hamas ở Dải Gaza … Cuộc tấn công với khoảng 100 máy bay chiến đấu của Israel còn khiến 4 binh sĩ Iran thiệt mạng. "Việc phá hủy cả 3 hệ thống phòng không S-300 cuối cùng của Iran sẽ tạo điều kiện cho các cuộc tấn công tiếp theo của Israel, nếu có, bao gồm cả các cuộc tấn công trực tiếp trên quy mô lớn hơn" – trang The War Zone dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên. Quan chức này cũng tiết lộ rằng Iran đã bắn hạ được "rất ít" tên lửa mà Israel phóng đi trong chiến dịch có tên "Ngày Ăn năn" nói trên. Tuyên bố này phù hợp với đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ. ISW mô tả Israel đã gây "thiệt hại nghiêm trọng cho mạng lưới phòng không tích hợp của Iran". ISW cho biết thêm: "Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công 3 hoặc 4 địa điểm đặt hệ thống S-300, bao gồm một địa điểm tại sân bay quốc tế Imam Khomeini gần thủ đô Tehran". Theo ISW, một số địa điểm S-300 kể trên được dùng để bảo vệ hạ tầng năng lượng quan trọng ở miền Tây và Tây Nam Iran, cụ thể là cơ sở lọc dầu Abadan, khu phức hợp năng lượng và cảng Bandar Imam Khomeini, mỏ khí đốt Tang-eh Bijar. Việc thay thế S-300 đã mất của Iran trong tương lai gần không hề đơn giản. Nga hiện cần nhiều thiết bị phòng không nhất có thể cho xung đột ở Ukraine, vì vậy việc chuyển giao các hệ thống từ kho vũ khí của mình cho Tehran có vẻ không thực tế.