Isaac nắm chặt tay Trịnh Thăng Bình, chuyện gì đây?

Nhà sản xuất Nguyễn Quang Huy

Trả lời thắc mắc từ phóng viên “Vote For Five có phải bản Việt của Produce 101 không?”, Nhà sản xuất Nguyễn Quang Huy khẳng định Vote For Five không phải là Produce 101 bởi sự khác biệt về luật thi đấu, khâu tổ chức và cả nền tảng dành cho thí sinh.

Chương trình sẽ lên sóng vào thứ 5 hàng tuần lúc 19h00 từ ngày 28/7.

Đ.Trang

Theo VietNamNet