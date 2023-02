Isaac, Jun Phạm tái ngộ Will, hát lại hit của 365daband khiến fan bồi hồi

6 năm cùng đứng chung sân khấu, 365daband gặt hái được nhiều thành công với loạt bài hát đình đám như Bống bống bang bang, Hai cô tiên, Nơi anh không thuộc về... Hiện tại, Isaac, Jun Phạm, Will và S.T Sơn Thạch vẫn còn giữ mối quan hệ thân thiết và thường xuyên ủng hộ lẫn nhau.

Your browser does not support the video tag.

Jun Phạm, Isaac và Will cùng nhau hát lại bản hit Không Thể Thay Thế của 365daband.