Isaac: 'Hit như người yêu, không phải muốn có là có'

Isaac chia sẻ rằng ở mỗi nơi anh tới đều bùng nổ, rất vui và tràn đầy năng lượng. Đó là lý do các nhãn hàng yêu thích và lựa chọn anh. Isaac so sánh hit với người yêu. Theo anh thì muốn có người yêu thì cũng không thể có liền được.

Clip Isaac chia sẻ về việc hit cũng như người yêu, không phải muốn là có

ĐTrang

Theo VietNamNet