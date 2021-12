Isaac bị sốc khi được hát lại sau nhiều tháng giãn cách

Tối ngày 2/12, Isaac chính thức ra mắt quà tặng âm nhạc gồm nhiều tập mang tên "The Show - Hát Cho Em". Đây là một dự án nằm ngoài kế hoạch của nam ca sĩ và ekip trong năm 2021.

3 ca khúc của tập 1 gồm: Tôi Đã Quên Thật Rồi, Kiếp Rong Buồn và Yêu Dại Khờ

Khi chuẩn bị bấm máy cho ca khúc mới thì đại dịch diễn ra phức tạp và Isaac quyết định tạm dừng và dời sang năm 2022 để bảo đảm an toàn.