Iran thề trả đũa Israel về vụ nổ khiến đại sứ bị thương ở Lebanon

Iran tuyên bố sẽ trả đũa sau khi đại sứ nước này tại Lebanon bị thương trong vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin của các thành viên Hezbollah, tình nghi do Israel tiến hành. Trong một bức thư ngày 18/9, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc viết: “Iran sẽ theo dõi sát sao vụ tấn công nhằm vào Đại sứ Mojtaba Amani tại Lebanon khiến ông bị thương và bảo lưu các quyền thực hiện những biện pháp cần thiết để đáp trả các vi phạm và tội ác tầy đình như vậy theo luật pháp quốc tế”. Theo CNN, chính quyền Tehran ủng hộ Hezbollah, một trong những nhóm vũ trang Hồi giáo hùng mạnh nhất ở Trung Đông. Hezbollah đã có các cuộc đọ súng xuyên biên giới, gần như hàng ngày với Israel kể từ khi Tel Aviv mở chiến dịch quân sự ở Dải Gaza nhằm trả đũa Phong trào Hồi giáo Hamas vì vụ đột kích đẫm máu ngày 7/10/2023. Dù Israel từ chối bình luận về các vụ nổ hàng trăm máy nhắn tin di động và máy bộ đàm của Hezbollah trên khắp Lebanon trong 2 ngày 17 – 18/9, khiến ít nhất 12 người chết và khoảng 3.000 nạn nhân khác, bao gồm cả đại sứ Iran bị thương, nhưng chính quyền Beirut và Hezbollah quy trách nhiệm cho họ. Nhiều hãng thông tấn quốc tế cũng trích dẫn các nguồn tin an ninh quả quyết cơ quan tình báo Mossad và quân đội Israel đứng sau sự cố. “Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an phải lên án một cách dứt khoát hành động khủng bố và tội ác tày đình của Israel đối với người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Iran tại Lebanon, cũng như các hành vi vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon cùng các vụ tấn công nhắm dân thường nước này”, bức thư của phái đoàn Iran nêu rõ. Giới chức Israel hiện vẫn giữ im lặng trước lời đe dọa của Iran.