Iran sẵn sàng giáng đòn đáp trả Israel sau trận không kích rầm rộ?

Iran đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan sau cuộc tấn công quy mô lớn của Israel vào lãnh thổ nước này. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Iran (Ảnh: Sputnik). Rạng sáng 26/10, lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mở chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran để đáp trả vụ tấn công tên lửa của Tehran hồi đầu tháng. Các mục tiêu bao gồm căn cứ quân sự, nhà máy chế tạo tên lửa, hệ thống phòng không của Iran. IDF cho biết, nhiều loại máy bay quân sự, trong đó có tiêm kích, máy bay tiếp liệu, máy bay trinh sát, đã tham gia vào chiến dịch không kích. Theo một số nguồn tin, Israel đã sử dụng hơn 100 máy bay cho 3 đợt tấn công vào Iran lần này. Iran cho biết đã ngăn chặn đòn tập kích của Israel và cuộc tấn công chỉ gây ra "thiệt hại hạn chế" cho các mục tiêu quân sự trên khắp cả nước. Sau đó, Iran xác nhận 4 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Theo báo New York Times, Iran đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan sau cuộc tấn công của Israel. Nếu trả đũa Israel, Iran đối mặt với nguy cơ căng thẳng leo thang hơn nữa vào thời điểm nền kinh tế đang gặp khó khăn, các đồng minh đang chùn bước, quân đội lộ điểm yếu rõ ràng và quá trình tìm lãnh đạo kế nhiệm đang diễn ra. Nếu không trả đũa, Iran có nguy cơ bị coi là yếu kém trong mắt các đồng minh, đồng thời phải đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ ở trong nước. Iran đang ở giữa một cuộc chiến tranh khu vực. Kể từ sau cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo vào Israel ngày 7/10/2023, Israel đã nhanh chóng tấn công lực lượng Hamas ở Dải Gaza và các lực lượng ủy nhiệm khác của Tehran, bao gồm Hezbollah, Houthi và các đồng minh của nước này ở Syria và Iraq. Những nhóm này đại diện cho tuyến phòng thủ của Iran trên mặt trận chống lại Israel. Tuy nhiên, họ đã bị suy yếu nghiêm trọng do phản ứng cứng rắn của quân đội Israel. Các đòn tấn công của Israel cũng làm suy yếu Iran và khiến nước này dễ bị tổn thương hơn. Các quan chức Iran đã nói rõ rằng họ không muốn một cuộc chiến tranh trực tiếp với Israel. Iran muốn bảo vệ đồng minh của mình, vốn được xem là "vành đai lửa" bao quanh Israel. Sau khi Israel tiến hành cuộc không kích quy mô lớn hôm 26/10, Iran đã công khai làm giảm nhẹ tác động của cuộc tấn công và vẫn chiếu các chương trình bình thường trên truyền hình. Iran không ngay lập tức tuyên bố sẽ trả đũa Israel, mà chỉ nhắc lại quyền tự vệ của nước này. Iran còn phải đối mặt với những vấn đề kinh tế đáng kể, khiến nước này cảnh giác về một cuộc chiến tranh kéo dài và tốn kém với Israel. Tehran đã bị Mỹ và châu Âu trừng phạt nặng nề vì chương trình hạt nhân, buộc họ phải xích lại gần hơn với Nga và Trung Quốc. Iran cũng đang phải đối mặt với tình trạng mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng với những tranh cãi về giá cả tăng cao và các biện pháp quản lý cứng rắn. Chính quyền Iran tuyên bố sẽ hạ gục Israel, nhưng cũng cần duy trì quyền lực ở một quốc gia phức tạp. Các nhà phân tích tin rằng đó là một lý do khiến lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei muốn bầu ra một tổng thống ôn hòa hơn sau khi cựu Tổng thống Ebrahim Raisi, người có đường lối cứng rắn, qua đời trong một vụ tai nạn trực thăng. Dù tính toán cuối cùng của Iran là gì, nước này vẫn hy vọng tránh được một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn với Israel. Tuy nhiên, đây cũng là một bài toán khó với Tehran. Một số nguồn tin cho biết Israel đã cảnh báo Iran không đáp trả cuộc tấn công mới nhất. Israel nhấn mạnh rằng nếu Tehran trả đũa, Tel Aviv sẽ tiến hành một cuộc tấn công khác với quy mô lớn hơn, đặc biệt là nếu dân thường Israel bị thiệt mạng hoặc bị thương. Iran cũng lo ngại phản ứng của Mỹ và đồng minh nếu Tehran tấn công trả đũa Israel. Washington hiện vẫn duy trì lực lượng quân sự đáng kể ở Trung Đông, trong đó có nhiều khí tài hiện đại. Mỹ và Anh kêu gọi cả Israel và Iran ngừng đáp trả lẫn nhau để chấm dứt chu kỳ leo thang căng thẳng. Lầu Năm Góc cảnh báo Iran không nên "phạm sai lầm" nếu tìm cách đáp trả các cuộc tấn công của Israel. Iran tuyên bố sẽ tận dụng mọi cơ hội để bảo vệ an ninh và các lợi ích sống còn của mình, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động tập thể khẩn cấp và ngăn chặn các nỗ lực của Israel nhằm châm ngòi cho một cuộc chiến tranh ở Trung Đông.