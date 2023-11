Iran kiện Israel lên ICC, Hamas tố Tel Aviv trốn tránh thỏa thuận thả con tin

An Miu – là một Idol Live Pro trên nền tảng Livestream giải trí TikTok tại Việt Nam. Cô nàng có tên thật là Nguyễn Thị Kiều An, chủ nhân kênh TikTok có gần 200k followe với ID: anmiu2711. Tuy chỉ là Idol tân binh mới gia nhập TikTok Live trong thời gian ngắn trở lại đây nhưng An đã có một số thành tựu nhất định. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé!