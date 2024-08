iPhone SE 4 giá rẻ sắp ra mắt sẽ giống iPhone 14?

Nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg cho biết, iPhone SE 4 dự kiến sẽ được trang bị RAM 8GB, tăng từ 4GB của mẫu máy tiền nhiệm.

Để so sánh, iPhone 15 và iPhone 15 Plus chỉ có 6GB RAM. Đây có lẽ là lý do khiến iPhone SE 4 có thể chạy các tính năng Apple Intelligence, còn iPhone 15 và iPhone 15 Plus thì không thể.

Với mức giá được dự đoán dưới 500 USD (khoảng 12,5 triệu đồng), iPhone SE 4 hứa hẹn sẽ mang về doanh số iPhone đột biến cho Apple trong năm 2025.