iPhone mới sẽ sử dụng kiến trúc chip AI do Arm thiết kế

Tháng 8/2024, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 349 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Con số này giảm 75,1% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế từ tháng 1-8/2024, có 4.029 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm tới 53,2% so với kỳ năm 2023 (khoảng 8.600 sự cố).