iPhone, laptop, phụ kiện công nghệ bất ngờ giảm giá sâu

Giá dừa khô ở tỉnh Bến Tre giảm còn trên dưới 2.000 đồng/quả. Trước đây, giá dừa từ 6.000-7.000 đồng/quả, nay do thị trường xuất khẩu các sản phẩm từ dừa gặp khó khăn nên trái dừa khô “cung vượt cầu”, rớt giá.

Tại Hà Nội, giá nhiều loại cá cũng tăng rất mạnh. Cá rô phi giá khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg, cá điêu hồng khoảng 65.000 đồng/kg, đắt hơn khoảng 20.000-25.000 đồng/kg so với đầu năm. Các loại cá trắm cỏ, cá chép tăng giá khoảng 40.000 đồng/kg so với trước đó. Cá quả ta có giá khoảng 125.000 - 130.000 đồng/kg, cao hơn tới 50.000 đồng/kg so với đầu năm.

Thị đầu mùa giá gần 200.000 đồng/kg vẫn cháy hàng

Trong khi nhiều loại trái cây đặc sản như măng cụt, vải thiều liên tục rớt giá thì thị đầu mùa lại có giá bán tăng mạnh. Thị đầu mùa hiện được rao bán với giá đắt đỏ, tới 200.000-250.000 đồng/kg nhưng vẫn cháy hàng liên tục vì được nhiều người săn mua.

Khoảng hơn chục năm trước, quả thị thường được bán với giá rẻ chỉ vài nghìn đồng/kg. Song vài năm lại đây, loại quả này được ưa chuộng. Hơn nữa, do nguồn cung giảm dần, người dân không còn canh tác nhiều với loại trái cây này. Vì vậy, thị ngày càng trở nên đắt đỏ.

Sườn que siêu rẻ, chỉ từ 35.000 đồng/kg tràn chợ mạng

Trên chợ mạng, loại sườn que (1 dẻ sườn) được rao bán với giá chỉ 35.000-80.000 đồng/kg. VTC News cho hay, mức giá này rẻ chỉ bằng 1/3 giá sườn lợn ngoài chợ và trong các siêu thị hiện nay.

Nhiều người tỏ ra khá ngạc nhiên vì sườn non thường là thành phần đắt đỏ nhất trong bảng giá thịt lợn trên thị trường. Sườn non đang được bán với giá từ 160.000-220.000 đồng/kg. Một đầu mối phân phối thịt lợn nhập khẩu ở Long Biên, Hà Nội cho biết trên báo này, loại sườn que bán ra thị trường hiện nay thường là sườn ở thịt ba chỉ đông lạnh được nhập khẩu về từ nước ngoài. Đó là loại sườn được rút ra từ ba chỉ rút xương. Xương sườn được rút ra đó gọi là sườn que, thường là từng que một, ít thịt, lại còn là hàng đông lạnh nên có giá rẻ.

