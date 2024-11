iPhone 17 Air có thể quá mỏng đến mức không gắn được thẻ SIM

iPhone 17 Air được cho là có thiết kế siêu mỏng với độ dày chỉ khoảng 6mm hoặc thậm chí nhỏ hơn, nhưng điều này có thể gây khó để lắp SIM. Để đạt được độ mỏng như kỳ vọng, Apple có thể sẽ loại bỏ khai SIM truyền thống trên iPhone 17 Air để thay bằng thẻ SIM nhúng (eSIM) tích hợp trên bo mạch chủ. Các nguồn tin từ The Information cho biết, tất cả các nguyên mẫu iPhone 17 Air hiện tại đều không có khay SIM do các kỹ sư không thể lắp đặt khay vào thân máy mỏng manh này. Một trong những thách thức khác trong thiết kế là phần lồi của camera, nơi Apple được cho là chỉ gắn một camera sau ở mặt lưng của máy. Tại thị trường Mỹ, việc thiếu khay SIM không phải là vấn đề lớn vì tất cả các mẫu iPhone từ dòng iPhone 14 trở đi đều chỉ hỗ trợ eSIM. Ở Việt Nam, các nhà mạng cũng đã hỗ trợ giao thức này. iPhone 17 Air có thể vắng mặt tại Trung Quốc Tuy nhiên, ở một số quốc gia như Trung Quốc, việc này có thể gây khó khăn. Tại Trung Quốc, người dùng phải đăng ký điện thoại bằng tên thật, điều này không thể thực hiện với eSIM. Hơn nữa, hầu hết các nhà mạng tại đây vẫn chưa hỗ trợ eSIM khiến iPhone 17 Air có thể không được bán tại thị trường này trừ khi các cơ quan quản lý đồng ý nới lỏng quy định. Ngoài ra, iPhone 17 Air có thể là một trong những thiết bị đầu tiên sử dụng chip modem 5G nội bộ do Apple phát triển, thay vì chip modem Snapdragon 5G của Qualcomm như các mẫu iPhone 17 khác. Chip modem 5G của Apple được cho là nhỏ hơn và tiêu thụ ít điện năng hơn, nhưng không hỗ trợ phổ mmWave nhanh nhất. Điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ kết nối, trong khi Snapdragon 5G được cho là đáng tin cậy hơn trong việc duy trì kết nối di động. Cuối cùng, iPhone 17 Air dự kiến sẽ có giá khởi điểm cao hơn so với iPhone 17 Pro Max, mặc dù không được trang bị thông số kỹ thuật vượt trội như dòng Pro. Sản phẩm này dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9 năm sau.