iPhone 16 Pro sẽ có cải tiến đặc biệt về màn hình

Trước đó, nguồn tin của The Elec cũng từng tiết lộ việc Apple có kế hoạch tăng độ sáng màn hình cho các mẫu iPhone 16 Pro, do công nghệ mảng thấu kính siêu nhỏ giúp cải thiện độ sáng và mức tiêu thụ điện năng của các tấm nền OLED mới từ Samsung và LG Display.

Theo đó, các phiên bản iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ lớn hơn một chút so với iPhone 16 và iPhone 16 Plus. iPhone 16 Pro sẽ có màn hình 6,3 inch (tăng so với iPhone 15 Pro từ 6,1 inch) và iPhone 16 Pro Max sẽ có màn hình 6,9 inch (tăng so với iPhone 15 Pro Max từ 6,7 inch). Đồng thời, viền màn hình của tất cả các mẫu iPhone 16 sẽ giảm xuống mức siêu mỏng, khi sử dụng công nghệ Border Reduction Structure (BRS) mới.

Loạt iPhone 16 dự kiến sẽ được Apple trình làng vào tháng 9 tới. Trong đó, đáng chú ý các bản iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max với nâng cấp mạnh về camera, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7 và 5G Advance, hệ thống tản nhiệt với chất liệu graphene.

Các mẫu máy "Pro" được cho là sẽ dùng bộ xử lý A18 Pro. Tuy nhiên, theo Tom's Guide, hiệu năng chip A18 Pro trên iPhone 16 Pro sẽ tăng không đáng kể so với thế hệ A17 Pro trên iPhone 15 Pro ra mắt năm ngoái. Trong khi đó, hai phiên bản tiêu chuẩn sẽ sử dụng chip A18 với một số cắt giảm. Ngoài ra, dòng iPhone 16 sẽ được hỗ trợ AI tạo sinh, cho phép người dùng tương tác với chatbot hoặc tạo ảnh bằng văn bản ngay trên điện thoại.

Xem thêm video concept iPhone 16 với cụm camera sau xếp theo chiều dọc (Video: EvolutionofTech ET):