iPhone 16 Pro Max và những thông tin 'nóng' nhất

Một concept iPhone 16 Pro Max. Ảnh: Matt Talks Tech

Giá bán

Theo PhoneArena, cho đến hiện tại, không có nhiều tin tức khẳng định giá iPhone 16 Pro Max sẽ tăng. Nhiều khả năng thiết bị này sẽ có giá tương đương với iPhone 15 Pro Max khi ra mắt, nhưng các ưu đãi đặt hàng trước có thể khiến mức giá phải chăng hơn một chút.

Hiện tại, biến thể cấp thấp nhất của chiếc iPhone 15 Pro Max có giá khởi điểm là 1.199 USD cho phiên bản 256GB. Tuy nhiên, có khả năng giá iPhone 16 Pro Max sẽ tăng nhẹ. Trong trường hợp xấu nhất, mức tăng sẽ từ 50 USD đến 100 USD cho tất cả các phiên bản iPhone 16 Pro Max. Lý giải cho điều này, iPhone 16 Pro Max được cho là có nhiều nâng cấp như: Màn hình lớn 6,9 inch; chip A18 Pro; nâng cấp camera, đặc biệt là ống kính tiềm vọng Tetraprism...

Nếu mức tăng là 100 USD, iPhone 16 Pro Max phiên bản 256GB được dự kiến có giá 1.299 USD (khoảng 32,8 triệu đồng). Các phiên bản dung lượng bộ nhớ lớn hơn thường sẽ có mức tăng thêm 200 USD.

Màn hình 6,9 inch

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 16 Pro Max sẽ tăng kích thước, có khả năng trở thành chiếc iPhone lớn nhất từ ​​trước đến nay của Apple. Thiết bị sẽ có màn hình lớn hơn iPhone 15 Pro Max và dự kiến ​​sẽ cao hơn và rộng hơn so với phiên bản tiền nhiệm ra mắt năm ngoái.

Tin tức rò rỉ mới nhất từ IT Home cho thấy, kích thước iPhone 16 Pro Max sẽ cao hơn (163,03mm so với 159,9mm của iPhone 15 Pro Max), rộng hơn (77,58mm so với 76,7mm của 15 Pro Max).