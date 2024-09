iPhone 16 Pro Max và Galaxy S24 Ultra: Đâu là chiếc điện thoại pin 'trâu' nhất?

Apple tung ra thị trường những mẫu iPhone mới mang nhiều cải tiến về dung lượng pin, thế nhưng chiếc Galaxy S24 Ultra chạy hệ điều hành Android vẫn là đối thủ lớn. Ngày 27/9 ở thị trường Việt Nam, 4 mẫu iPhone mới nhất của Apple sẽ chính thức đến tay người tiêu dùng. Trong thời gian chờ đợi hãy cũng so sánh những mẫu điện thoại mới nhất của nhà Táo khuyết với đối thủ lớn Samsung, để xem iPhone với sự nâng cấp về dung lượng pin lớn hơn, có thể đánh bại được đối thủ lớn là chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra. Theo công bố trong buổi lễ ra mắt, Apple cho biết iPhone 16 series có thời lượng phát lại video, xem video trực tuyến tăng 1-4 giờ, thời gian nghe nhạc tăng từ 10 giờ trên các phiên bản mới. Theo đó, thời gian phát lại video của iPhone 16 tiêu chuẩn tăng từ 20 giờ lên 22 giờ (tức tăng 11%); iPhone 16 Plus tăng từ 26 giờ lên 27 giờ (tức tăng 3,8%); iPhone 16 Pro tăng từ 23 giờ lên 27 giờ (tức tăng 17%); iPhone 16 Pro Max tăng từ 29 lên 33 giờ (tức tăng 13.8%). Thời lượng xem lại video trực tuyến so với phiên bản tiền nhiệm sẽ tăng từ 16 lên 18 giờ (tức tăng 12.5%) trên iPhone 16 tiêu chuẩn, từ 20 lên 22 giờ (tức tăng 10%) trên điện thoại iPhone 16 Pro và từ 25 lên 29 giờ (tức tăng 16%) trên iPhone 16 Pro Max. Đặc biệt, phiên bản iPhone 16 Plus có mức tăng mạnh nhất từ 20 lên 24 giờ (tức tăng 20%). Apple và Samsung luôn là đối thủ cạnh tranh khốc liệt trên thị trường điện thoại thông minh. Đáng chú ý, thời gian nghe nhạc trên iPhone 16 Series có sự thay đổi rõ rệt so với phiên bản tiền nhiệm. Với phiên bản iPhone 16 tiêu chuẩn và Plus vẫn giữ nguyên thời lượng nghe nhạc lần là 80 giờ và 100 giờ. Trong khi đó, phiên bản Pro và Pro Max đã tăng thời lượng nghe nhạc đáng kể, từ 75 lên 85 giờ (tức tăng 13.3%) trên iPhone 16 Pro, tăng từ 95 lên 105 giờ (tức tăng 10.5%) trên iPhone 16 Pro Max. 7 chiếc máy cùng được mang ra so sánh về hiệu năng sử dụng pin thực tế. (Ảnh chụp màn hình) Trên kênh Youtube có tên Mrwhosetheboss chuyên về công nghệ với gần 20 triệu người theo dõi đã tiến hành so sánh thời lượng pin của loạt iPhone 16 với bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Pro Max, cùng với đó là 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra, đây là mẫu máy chạy hệ điều hành Android cao cấp nhất hiện nay. Để đảm bảo công bằng, kênh Youtube này đã cho tất cả các mẫu điện thoại sạc đầy 100% và mức độ sáng bằng nhau. Sau quá trình thiết lập, Mrwhosetheboss đã bắt đầu so sánh thời lượng sử dụng pin trên các mẫu iPhone bằng cách cho các sản phẩm này hoạt động liên tục với các tác vụ giống hệt nhau, bao gồm chơi game, xem video, duyệt web, quay video… cho đến khi các sản phẩm thử nghiệm cạn kiệt pin hoàn toàn. Chiếc iPhone 15 chính là mẫu máy có thời lượng pin yếu nhất. (Ảnh chụp màn hình) Trong thời gian kiểm tra, chiếc iPhone 15 đã dừng cuộc đua nhanh nhất, khi chỉ duy trì được 7 giờ 44 phút, đáng chú ý thời điểm này chiếc iPhone 16 Pro Max còn tới 30% pin và Galaxy S24 Ultra còn tới 46% pin. Điều này cũng dễ hiểu khi chiếc máy chỉ có pin dung lượng nhỏ nhất (3.349 mAh) và sử dụng chip A16 Bionic thế hệ cũ. Tiếp sau đó, chiếc điện thoại giá rẻ nhất của Apple trong năm nay nhờ được trang bị con chip A18 thế hệ mới, đã giúp iPhone 16 đạt được thời gian sử dụng 8 giờ 19 phút liên tục, nhỉnh hơn khá nhiều so với iPhone 15. Hai chiếc iPhone thế hệ mới là 16 Pro và 16 Plus đứng ở các vị trí tiếp theo, với thời gian sử dụng pin lần lượt là 8 giờ 19 phút và 8 giờ 45 phút. Dù có cùng thành tích 8 giờ 19 phút như iPhone 16 nhưng iPhone 16 Pro được xếp trên do tắt nguồn chậm hơn một vài giây. Là mẫu điện thoại được ưa chuộng trên thế giới với doanh số bán ra đáng nể, mẫu iPhone 15 Pro Max vẫn cho thấy thời gian sử dụng đáng nể với 9 giờ 35 phút. Chiếc iPhone 16 Pro Max trong bài kiểm tra đạt được thời gian sử dụng tốt nhất trong các dòng máy đến từ Apple. (Ảnh chụp màn hình) Chiếc điện thoại cao cấp nhất của Apple có thời gian sử dụng lâu nhất trong những chiếc iPhone. Đạt được con số ấn tượng và vượt trội hơn hẳn những mẫu máy đã "hụt hơi" từ lâu, iPhone 16 Pro Max đã vượt qua bài kiểm tra tổng hợp gồm chơi game, xem video, duyệt web, quay video… với tổng thời gian 11 giờ 22 phút. Được trang bị viên pin 5.000mAh, chiếc điện thoại Galaxy S24 Ultra có thời gian ấn tượng nhất lên tới 12 giờ 31 phút. Vượt trội so với đối thủ là iPhone 16 Pro Max hơn 1 giờ. Sở dĩ chiếc điện thoại cao cấp của Samsung có thời gian sử dụng tốt hơn được cho là bởi sản phẩm này có khối pin lớn hơn tất cả các mẫu điện thoại trong bài kiểm tra. Cụ thể, iPhone 16 được trang bị pin có dung lượng 3.561mAh, iPhone 16 Plus có thỏi pin 4.671mAh. iPhone 16 Pro và 16 Pro Max được trang bị thỏi pin dung lượng lần lượt là 3.582mAh và 4.685mAh, lần lượt tăng 9,4% và 6% so với phiên bản iPhone 15 Pro và 15 Pro Max ra mắt vào năm ngoái. Với viên pin lớn nhất, chiếc điện thoại cao cấp của Samsung duy trì thời lượng lâu nhất trong bài kiểm tra trên kênh Mrwhosetheboss. (Ảnh chụp màn hình) Tuy vậy, kết quả trên kênh Mrwhosetheboss cũng chỉ mang tính chất tham khảo, bởi trên thực tế còn rất nhiều yếu tố để có thể đánh giá thời gian sử dụng, như tần suất sử dụng liên tục, nhiệt độ môi trường và nhiều yếu tố khác cũng sẽ làm cho các mẫu điện thoại trên đạt được thời gian sử dụng khác biệt. Chí Hiếu