iPhone 16 Pro Max và 3 nâng cấp đáng giá bậc nhất

Với kế hoạch được đồn đại của Apple là bổ sung một dòng cao cấp hoàn toàn mới cho iPhone 17, 2024 có thể là năm để Táo khuyết đưa mẫu iPhone 16 Pro Max lên đỉnh cao - kiểu nâng cấp nổi bật hơn hẳn các phiên bản khác của dòng iPhone 16.

Một concept iPhone 16 Pro Max. Ảnh: Matt Talks Tech/YouTube

Kích thước lớn hơn

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 16 Pro Max sẽ tăng kích thước, có khả năng trở thành chiếc iPhone lớn nhất từ ​​trước đến nay của Apple. Thiết bị sẽ có màn hình lớn hơn iPhone 15 Pro Max và dự kiến ​​sẽ cao hơn và rộng hơn so với phiên bản tiền nhiệm ra mắt năm ngoái.

Tin tức rò rỉ mới nhất từ IT Home cho thấy, kích thước iPhone 16 Pro Max sẽ cao hơn (163,03mm so với 159,9mm của iPhone 15 Pro Max), rộng hơn (77,58mm so với 76,7mm của 15 Pro Max).