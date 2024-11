iPhone 16 Pro Max giảm cả triệu đồng dịp Black Friday

Trong chương trình Black Friday, nhiều chuỗi cửa hàng tung khuyến mãi giảm giá, trong đó có những mặt hàng điện tử đến từ thương hiệu "Táo khuyết". Chỉ còn ít ngày nữa, dịp Black Friday chính thức bắt đầu, cũng giống như nhiều mặt hàng bán lẻ khác, các sản phẩm công nghệ dịp cuối năm cũng được giảm giá, thu hút khách hàng. Theo đánh giá của một số đơn vị bán lẻ, sản phẩm iPhone 16 seri sau 2 tháng mở bán chính thức vẫn duy trì mức doanh số khả quan. Trong dịp Black Friday cũng sẽ có một số đơn vị có chương trình "deal sốc" với iPhone 16 Pro Max mức giá chỉ hơn 33 triệu đồng, giảm tới gần 2 triệu đồng so với thời điểm mở bán. IPhone 16 Pro Max được nhiều người Việt ưa chuộng. (Ảnh: Chí Hiếu) Không chỉ giảm sốc số lượng nhỏ, mà iPhone 16 Pro Max vào dịp cuối năm cũng đã được một số đơn vị ủy quyền của Apple điều chỉnh giá, cụ thể với chỉ từ 33,9 triệu cho phiên bản 256 GB, phiên bản 512 GB và 1 TB có giá lần lượt là 40,3 và 46 triệu đồng. Đây là còn số khá bất ngờ khi thời điểm mở bán iPhone 16 Pro Max ngay lập tức trở thành chiếc điện thoại được nhiều người dùng quan tâm, 3 dung lượng bộ nhớ 256 GB, 512 GB và 1 TB có giá gần 35 - 41 - 47 triệu đồng. Trước đó, thời điểm bắt đầu mở bán vào cuối tháng 9, những người đặt mua thành công và lấy hàng đợt đầu chiếc iPhone 16 Pro Max còn dễ dàng bán lại với mức giá chênh lệch từ 1-3 triệu đồng tùy phiên bản và màu sắc. Theo đại diện của một chuỗi phân phối sản phẩm Apple, dòng iPhone thời điểm ra mắt luôn trong tình trạng cháy hàng, đặc biệt là phiên bản màu vàng sa mạc của dòng iPhone 16 Pro Max chiếm tỷ lệ cao người mua. Tuy nhiên sau thời điểm đó, chỉ vài tháng qua khi nguồn cung trở nên ổn định, mức giá của những dòng iPhone 16 cũng "hạ nhiệt". Dịp cuối năm, sản phẩm iPhone 16 cũng đang có mức giá cho bản 128Gb chỉ gần 22 triệu đồng, so với thời điểm tháng 9 lên tới 22,99 triệu đồng. Quyết định mua sau 2 tháng giúp người dùng tiết kiệm được 1 triệu đồng. Ở phiên bản 256 GB có mức giá 24,8 triệu và phiên bản 512 GB có giá 29 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với thời điểm băt đầu mở bán có giá niêm yết lần lượt là 25,99 và 31,99 triệu đồng. Nhiều sản phẩm của "Táo khuyết" được giảm giá dịp cuối năm. (Ảnh: Chí Hiêu) Không chỉ có iPhone, nhiều chương trình "săn giá sốc" được tiết lộ như, tại CellphoneS sẽ có giá giảm bất ngờ, cụ thể với iPhone 16 Promax chỉ 33,x triệu; Apple watch S9 chỉ 7,x triệu; Macbook air M1 chỉ 17,x triệu và iPad 10.9 chỉ 8,x triệu. Chuỗi cửa hàng của Shopdunk, các sản phẩm "nhà Táo" cũng cho mức giá chỉ chưa đến 2 triệu đồng. Cụ thể, Airpods 4 chỉ có giá gần 2 triệu đồng, Macbook Air M1 giá 16,9 triệu đồng và iPad gen 9 có giá gần 6,5 triệu đồng... Chí Hiếu