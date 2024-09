iPhone 16 chính thức bán ra tại thị trường Việt Nam

Vào lúc 0 giờ ngày 27/9 các nhà bán lẻ, đại lý ủy quyền đã chính thức mở bán các phiên bản của dòng smartphone iPhone 6 mới của Apple tại thị trường Việt Nam. Rất đông khách hàng đến chờ nhận máy tại Minh Tuấn Mobile Vào lúc 0 giờ ngày 27/9 các nhà bán lẻ, đại lý ủy quyền như Minh Tuấn Mobile, Thế Giới Di Động, Cellphones, FPT Shop... đã chính thức mở bán các phiên bản của dòng smartphone iPhone 6 mới của Apple tại thị trường Việt Nam. Mức giá của các dòng iPhone 16 giữa các nhà bán lẻ, đại lý ủy quyền không chênh nhau nhiều, mức giá chênh nhau do các ưu đãi của các bên bán. Theo đó đại diện Minh Tuấn Mobile cho hay iPhone 16 có giá bán chính thức từ 22,49 triệu đồng. iPhone 16 Plus có giá từ 25,99 triệu đồng. Còn iPhone 16 Pro có giá từ 28,99 triệu đồng. Phiên bản iPhone 16 Pro Max có giá từ 34,99 triệu đồng. Mức giá trên chưa bao gồm các ưu đãi của hệ thống. Đại diện Minh Tuấn Mobile cũng cho biết iPhone 16 Pro Max vẫn là phiên bản thu hút được nhiều người dùng nhất với hợn 70% người dùng chọn mua. Phiên bản 256GB và màu Titan Sa Mạc mới cũng được ưa chuộng. Các hệ thống bán lẻ, đại lý ủy quyền khác cũng cho hay năm nay phiên bản iPhone 16 Pro Max với màu Titan Sa Mạc mới là phiên bản được nhiều người dùng đặt mua nhất. Trong sự kiện "It's Glowtime" diễn ra ngày 9/9 (giờ Mỹ), Apple đã chính thức giới thiệu dòng iPhone 16 cùng nhiều sản phẩm công nghệ mới, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các thiết bị di động. Dòng iPhone 16 bao gồm 4 phiên bản: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max. Điểm nhấn của thế hệ mới này là bộ vi xử lý A18, "nhảy cóc" từ A16 của thế hệ trước, mang lại hiệu năng vượt trội và khả năng xử lý AI mạnh mẽ. Trong khi đó, sản phẩm đầu bảng iPhone 16 Pro Max nổi bật với màn hình 6,9 inch, lớn nhất từ trước đến nay trên một chiếc iPhone. Tất cả các mẫu iPhone mới đều được trang bị màn hình ProMotion với tần số quét 120 Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà và sắc nét. Về thiết kế, cụm camera sau được cải tiến với cảm biến lớn hơn, trong đó iPhone 16 và 16 Plus có cụm camera kép, còn 16 Pro và Pro Max sở hữu hệ thống camera ba ống kính tiên tiến. Tính năng AI là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Apple Intelligence - nền tảng AI tích hợp - cho phép người dùng tạo email chuyên nghiệp, tạo biểu tượng theo ý tưởng, và thậm chí phân tích thông tin từ hình ảnh vừa chụp.