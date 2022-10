iPhone 14 xách tay đại hạ giá, xuống thấp hơn chính hãng

Các loại hoa dịp 20/10 hầu hết đều tăng giá do giá đầu vào tăng cao. Nguyên nhân là vì hoa tại Đà Lạt bị ảnh hưởng bởi mưa bão, sản lượng hoa khan hiếm, đa số tiểu thương phải nhập hàng từ Trung Quốc để bán dịp này.

Với mức giá này, nho Trung Quốc giá rẻ chỉ bằng 1/3, thậm chí bằng 1/10 so với các loại nho cùng loại nhập khẩu trên thị trường. Đây cũng là lý do nhiều người chọn mua nho Trung Quốc vì hợp với túi tiền của gia đình mình.

Giá rau xanh ở nhiều tỉnh miền Trung tăng gấp 2-3 lần

Giá rau xanh ở nhiều tỉnh miền Trung tăng mạnh, thậm chí có những loại tăng gấp 2-3 lần so với trước đợt mưa lũ. Tại các chợ ở Nghệ An, Hà Tĩnh, TP. Đà Nẵng, giá rau đã tăng thêm 30-50% so với ngày thường. Tại các chợ ở Thừa Thiên Huế, các mặt hàng rau, củ tuy không có tình trạng khan hàng, sốt giá nhưng giá rau, củ cũng tăng khoảng từ 10-30%.

Theo các tiểu thương, mưa lũ kéo dài ở các tỉnh miền Trung khiến những “vựa” rau lớn chuyên cung cấp đi các nơi bị thiệt hại nặng, diện tích trồng hoa màu, đặc biệt là rau vụ Đông ở các tỉnh bị hư hại. Trong khi đó, nguồn cung rau ở các tỉnh, thành khác thời điểm này cũng khan hiếm do không phải chính vụ thu hoạch. Đó chính là nguyên nhân đẩy giá rau ở các chợ dân sinh cũng như các siêu thị, cửa hàng thực phẩm lên mức cao.

Giá mít Thái giảm mạnh, giá sầu riêng tăng vọt

Mít Thái tại miền Tây đang giảm giá mạnh. Theo Báo Người Lao Động, hơn 2 tuần trước, mít Thái tại vườn giá từ 30.000-35.000 đồng/kg nay giảm một nửa. Nhiều loại trái cây có múi như: bưởi, cam… giá cũng tụt so với nửa tháng trước. Giá cam xoàn hiện khoảng 20.000-22.000 đồng/kg, giảm từ 3.000-5.000 đồng/kg so với cách nay nửa tháng.

Trong khi mít Thái và một số loại trái cây giảm giá mạnh thì sầu riêng đang giúp nhà vườn phấn khởi vì được giá. Theo các nhà vườn trồng sầu riêng tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, hiện giá sầu riêng được lái thu mua tại vườn từ 75.000 - 80.000 đồng/kg, tăng 20% so với cách đây 2 tháng và tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Giá sầu riêng bán lẻ ở các chợ và cửa hàng hiện cũng tăng. Sầu riêng Ri 6, Monthong được bán với giá từ 90.000 -110.000 đồng/kg.

