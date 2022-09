iPhone 14 xách tay chưa về đã loạn giá

“iPhone 14, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max chính hãng dự kiến được bán tại Việt Nam vào khoảng giữa tháng 10. Riêng iPhone 14 Plus sẽ về vào giữa tháng 11”, đại diện Thế Giới Di Động chia sẻ.

iPhone 14 series sở hữu nhiều màu sắc mới. Ảnh: Telegraph.



Nếu như năm 2021, các sản phẩm iPhone chính hãng chiếm lợi thế bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì năm nay, sự cạnh tranh đến từ hàng xách tay được dự đoán sẽ quay trở lại.

Anh Đỗ Ngọc, người chuyên xách tay iPhone nhiều năm liên tiếp, nhận định trong năm nay Thái Lan sẽ là nơi được nhiều dân buôn iPhone lựa chọn để xách tay về Việt Nam bên cạnh các thị trường cũ.

"Giá hàng xách tay đợt đầu thường đắt hơn máy chính hãng, song tâm lý người Việt thích sở hữu máy sớm cùng với việc đợt đầu mở bán các đại lý AAR khan hàng sẽ là thách thức cho hàng VN/A", anh nói.

Trao đổi với Zing, Giám đốc Ngành hàng Viễn thông, Di động của FPT Shop Nguyễn Thế Kha cho biết nhu cầu của thị trường toàn cầu đối với sản phẩm iPhone tại thời điểm mới ra mắt rất lớn. Trong khi đó, năng lực sản xuất của Apple không thể đáp ứng đủ.

Sau sự kiện Far Out, Apple đã chính thức giới thiệu các 4 mẫu Phone 14 series. Đúng như các thông tin rò rỉ, iPhone 14 sẽ có 4 model là iPhone 14 - 6,1 inch, iPhone 14 Plus - 6,7 inch với màn hình tai thỏ và iPhone 14 Pro - 6,1 inch, iPhone 14 Pro Max - 6,7 inch với thiết kế phần notch mới.

iPhone 14 series cho phép order từ ngày 9/9 và chính thức mở bán từ ngày 16/9, với mức giá tại thị trường Mỹ là 799 USD cho iPhone 14 và 899 USD cho mẫu iPhone 14 Plus. Hai mẫu iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có giá lần lượt là từ 999 USD và từ 1.099 USD .

