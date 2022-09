iPhone 14 và iPhone 14 Plus mờ nhạt trước sự xuất hiện của ‘Dynamic Island’

Theo CNET, loạt iPhone 14 vừa ra mắt của Apple tại sự kiện "Far Out" vào 0h ngày 8/9 đều được nâng cấp so với loạt iPhone 13. Sự kiện năm nay, Apple cũng lần đầu tiên cho ra mắt chiếc iPhone 14 Plus không phải dòng "Pro", điều này khiến giới công nghệ đổ dồn sự chú ý vào hai phiên bản iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max với thiết kế mới khi “tai thỏ” được thay thế bằng một đường cắt hình viên nhộng được gọi là "Dynamic Island", chứa các thành phần của Face ID và một đường cắt hình tròn thứ hai cho camera trước.