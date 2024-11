iPhone 14 Pro Max phát nổ khi sạc, người dùng bỏng nặng

Sự cố nghiêm trọng xảy ra khi iPhone 14 Pro Max phát nổ trong lúc sạc pin tại Sơn Tây (Trung Quốc), gây bỏng nặng cho người dùng. Một sự cố đáng lo ngại đã xảy ra tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc khi một chiếc iPhone 14 Pro Max bất ngờ phát nổ trong lúc sạc pin, gây bỏng nặng cho người dùng. Theo thông tin từ chương trình Hui Bang Mang của Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn Tây, vụ việc xảy ra vào khoảng 6:30 sáng khi nạn nhân đang ngủ và để điện thoại sạc gần đó. Nạn nhân cho biết cô vô tình chạm tay vào ngọn lửa khi trở mình, khiến cô bị bỏng đau đớn và tỉnh giấc trong khói và lửa. Hình ảnh ghi lại sau sự cố cho thấy thiệt hại nghiêm trọng: chăn ga bị cháy xém, tường nhà bị khói đen bám đầy và chiếc iPhone 14 Pro Max đã bị cháy đen hoàn toàn. Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân có thể do pin điện thoại gặp trục trặc. Phản hồi từ Apple Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố, đội ngũ dịch vụ khách hàng của Apple đã bày tỏ sự quan ngại và cho biết họ cần thu hồi chiếc điện thoại để phân tích nguyên nhân, bất kể thiết bị đã hết thời hạn bảo hành. Được biết nạn nhân đã mua iPhone 14 Pro Max vào năm 2022. Apple nhấn mạnh họ sẽ điều tra kỹ lưỡng mọi nguy cơ an toàn liên quan đến sản phẩm của mình. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu pin trong điện thoại có phải là pin chính hãng Apple hay thiết bị đã từng được sửa chữa trước đó. Khuyến cáo về an toàn khi sử dụng Sự cố này là một lời nhắc nhở về các nguy cơ tiềm ẩn khi sạc thiết bị điện tử, đặc biệt là điện thoại thông minh. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên sạc điện thoại qua đêm và tránh để thiết bị gần các vật liệu dễ cháy như chăn ga, gối đệm. Đồng thời, việc sử dụng bộ sạc và phụ kiện chính hãng được chứng nhận cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn. Trong khi chờ đợi kết quả điều tra chính thức từ Apple, người dùng được khuyến nghị cần thận trọng khi sạc pin và thường xuyên kiểm tra các dấu hiệu hư hỏng hoặc bất thường của thiết bị. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố pin điện thoại phát nổ, nhưng nó một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất.