iPhone 14 Plus cho thấy Apple đã sai

iPhone 14 Plus là nỗ lực đầu tiên của Apple trong quá trình tạo ra một chiếc điện thoại màn hình lớn cùng chi phí hợp lý hơn. Tuy nhiên, có vẻ như đây lại là một sai lầm. Nhiều báo cáo chỉ ra rằng iPhone 14 Plus có doanh số rất kém và thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Vậy tại sao chiếc điện thoại này lại thất bại?

iPhone 14 Plus là mẫu iPhone màn hình lớn có giá mềm đầu tiên của Apple (Ảnh: PhoneArena).

Với Apple, doanh số của dòng sản phẩm Mini trước đây được xem là đáng thất vọng. Do đó, iPhone Plus được sinh ra với kỳ vọng thay thế cho dòng máy này và có doanh số tốt hơn. Tuy vậy, đây là một tính toán sai lầm của Apple bởi lý do đơn giản rằng chúng không thể thay thế lẫn nhau.