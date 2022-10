iPhone 14 đã bán chính thức tại thị trường Việt Nam

Đại diện Di Động Việt cho hay iPhone 14 series VN/A trong đêm mở bán có mức giá từ 19,99 triệu đồng cho phiên bản iPhone 14 VN/A, iPhone 14 Plus VN/A có giá từ 22,99 triệu đồng, iPhone 14 Pro VN/A có giả từ 27,99 triệu đồng và iPhone 14 Pro Max VN/A có giá từ 30,99 triệu đồng

Tình đều thời điểm hiện tại, hệ thống ghi nhận lượng đặt cọc cao gấp 3 lần so với thế hệ tiền nhiệm, đại diện Di Động Việt cho hay. Trong đó, iPhone 14 Pro Max vẫn là model được khách hàng lựa chọn nhiều nhất khi chiếm đến 80% tiếp đến là iPhone 14 Pro chiếm 15%, còn lại là iPhone 14 và Phone 14 Plus. Phiên bản màu sắc bán chạy nhất đang là màu tím đậm và màu vàng đối với bộ đôi iPhone 14 Pro Pro Max, màu tím và màu xanh dương đối với Phone 14 và Phone 14 Plus.

Ông Nguyễn Ngọc Đạt, CEO của hệ thống Di Động Việt cho hay dòng sản phẩm iPhone 14 năm nay thu hút sự quan tâm, đặt hàng cao hơn rất nhiều so với iPhone 13 vào năm ngoái.