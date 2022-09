iPhone 14 chính thức bán tại Việt Nam từ 14/10, máy nào được đăng ký nhiều nhất?

Apple giới thiệu 4 máy iPhone 14 kể từ hôm 7/9, và bán ra một tuần sau đó. Riêng mẫu iPhone 14 Plus được bán trễ nhất, ngày 23/10 trên toàn cầu.

Ngoài ra, hai máy này còn được nâng cấp camera chính lên 48MP so với 12MP của thế hệ tiền nhiệm. Các camera được cải tiến khả năng chụp ảnh thiếu sáng lên 2-3 lần so với iPhone 13.

Thêm vào đó, chúng được nâng cấp lên bộ xử lý mới nhất, Apple A16 Bionic, và sở hữu màn hình luôn bật (Always On Display).

Trong khi đó, các máy iPhone 14 và iPhone 14 Plus sử dụng lại thiết kế cũ, chip năm ngoái. Chúng được nâng cấp lên màn hình Always On, tính năng báo khẩn cấp tai nạn xe hơi…

Hải Đăng