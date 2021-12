iPhone 13 giúp Apple dẫn đầu thị trường Trung Quốc

Nâng cấp nhẹ nhưng vẫn mang lại hiệu năng vượt trội

Hiệu năng mạnh mẽ luôn là thế mạnh của Apple, con chip A15 Bionic được hoàn thiện trên tiến trình 5nm của TSMC. Tuy nhiên, do con chip A15 trên iPhone 13/13 mini chỉ trang bị 5 lõi GPU ít hơn so với bản Pro/Pro Max (6 lõi GPU) nên hiệu suất hình ảnh trên iPhone 13 sẽ yếu hơn 1 chút so với bản Pro.

Mặc dù có phần yếu thế hơn so với phiên bản Pro/Pro Max, iPhone 13/13 mini vẫn là một đối thủ mạnh mẽ trong phân khúc. Đối với nhu cầu giải trí nặng như chơi game, mọi mẫu máy iPhone 13 đều xử lý được những trò chơi đồ họa nặng ở mức thiết lập cao. Tuy nhiên, hiện tượng giảm khung hình vẫn có thể xảy ra khi nhiệt độ của máy nóng lên.

Những yếu tố khác

Nhìn chung, iPhone 13 là một sự nâng cấp đáng giá trên nhiều yếu tố như camera lớn hơn mang lại khả năng chụp ảnh mạnh mẽ hơn cùng với khả năng quay phim 4K 60FPS và khả năng quay phim định dạng ProRes với độ phân giải 4k 30FPS trên iPhone 13 Pro/Pro Max.

Đồng thời, màn hình với tần số quét 120Hz trên iPhone 13 Pro/Pro Max khiến cho thiết bị của của người dùng đã mượt, nay còn mượt hơn.

Đây là một sự đối nghịch có lợi cho người dùng khi mặc cho giá thành giảm xuống đáng kể, Apple vẫn tích cực nâng cấp hiệu năng và phần mềm trên các thiết bị iPhone. Sự kiện Huawei rút lui khỏi phân khúc cao cấp đã giúp cho iPhone nghiễm nhiên trở thành mẫu điện thoại đầu bảng bán chạy nhất thị trường trung Quốc.

Thái Hoàng (Tổng hợp)