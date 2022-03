iPhone 13 giảm giá, sức mua Samsung Galaxy S22 tăng mạnh

Sức mua Samsung Galaxy S22 series tăng mạnh

Nhờ vào những tính năng nổi bật và sở hữu bộ quà tặng lên đến 6 triệu đồng khi mua S22 series, bộ 3 Samsung Galaxy S22, S22 Plus và S22 Ultra bùng nổ sức mua cao gấp 30-35% lần so với thế hệ tiền nhiệm sau một tuần mở bán tại các cửa hàng di động.

Trong đó, dòng sản phẩm S22 Ultra chiếm 45% lượt mua nhờ vào thế hệ bút S-Pen mượt mà cho độ trễ 2,8ms, nhanh gấp 3 lần so với Galaxy Note, S22 Plus tăng 30% so với Galaxy S tiền nhiệm do ưu điểm kích thước lớn hơn cho trải nghiệm tốt hơn, S22 tăng thêm 25% thu hút được lượng người mua trẻ với màu sắc đa dạng.

Khách hàng trải nghiệm và mua sắm Galaxy S22

Bên cạnh đó, S22 series nâng cấp từ vẻ bề ngoài đến các thông số kỹ thuật thỏa mãn yêu nhu cầu sử dụng của đại đa số người dùng với bộ camera “mắt thần bóng đêm” có camera sau lên đến 50MP giúp tạo nên những bộ ảnh đẹp, vi xử lý từ chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mang đến hiệu năng mạnh mẽ trong công việc và giải trí, tích hợp bút S - Pen mang đến sự tiện lợi, nhanh chóng trong quá trình ghi chú.