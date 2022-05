iPhone 12 giảm kỷ lục, về mức thấp nhất từ trước đến nay

Theo khảo sát của phóng viên, tại một số hệ thống đại lý bán lẻ iPhone chính hãng, giá iPhone 12 hiện nay đang giảm sâu nhất kể từ khi bán ra trên thị trường.

Cụ thể, iPhone 12 phiên bản 64 GB hiện ở mức 16,2 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với giai đoạn đầu tháng 4 và thấp hơn 3,8 triệu đồng so với giá niêm yết. Bản 128 GB có giá 17,7 triệu đồng, thấp hơn 4,3 triệu đồng so với giá niêm yết. Tại thời điểm này, giá iPhone 12 đã thấp hơn gần 10 triệu đồng so với thời điểm mới ra mắt tại thị trường Việt Nam.