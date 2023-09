IPhone 12 của Apple có nguy cơ bị cấm tại một số nước châu Âu

Cơ quan giám sát kỹ thuật số Hà Lan cho hay họ đang xem xét vấn đề và sẽ yêu cầu Apple giải thích, đồng thời nhấn mạnh rằng hiện “không có rủi ro an toàn cấp tính nào” liên quan tới sản phẩm.

Trước đó, iPhone 12 đã vượt qua bài kiểm tra bức xạ do cơ quan quản lý Pháp tiến hành vào năm 2021.

Giới khoa học đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu đánh giá nguy cơ sức khỏe của điện thoại di động trong hai thập kỷ qua.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay không phát hiện việc sử dụng thiết bị này gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng nào.

Các chuyên gia trong ngành cũng cho biết không có rủi ro an toàn nào vì các giới hạn quy định của châu Âu - dựa trên nguy cơ gây bỏng hoặc sốc nhiệt do bức xạ của điện thoại - được đặt ở mức thấp hơn nhiều so với mức mà các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng cho thấy tác hại.

Tổng doanh thu của Apple ở châu Âu đạt khoảng 95 tỷ USD vào năm ngoái, đưa châu Âu trở thành khu vực thị trường lớn thứ hai của “Táo khuyết” sau châu Mỹ. Một số ước tính cho biết Apple đã bán được hơn 50 triệu chiếc iPhone ở châu Âu trong năm 2022./.

