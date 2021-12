IPA rót hơn 700 tỷ đồng mua cổ phiếu Cen Land

Louis City Hoàng Mai – 1 trong những dự án có kết quả kinh doanh nổi bật của Cen Land trong năm 2021.

Tổng kết 9 tháng đầu năm, Cen Land đã phân phối ra thị trường 6.520 sản phẩm tương đương giá trị giao dịch 33.269 tỷ. Doanh thu môi giới tăng trưởng 46% so với cùng kỳ ghi nhận 1.102 tỷ đồng mặc dù 02 chi nhánh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bị dừng hoạt động do giãn cách gần như toàn bộ. Mảng đầu tư thứ cấp ghi nhận doanh thu 3.371 tỷ tăng trưởng 533% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó hai dự án Hinode Royal Park và Louis City Hoàng Mai đóng góp chính vào doanh thu 9 tháng của Cen Land.

Theo đại diện ban lãnh đạo của Cen Land, khi dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động giao dịch sôi động trở lại, nhiều cơ hội đầu tư mới mở ra kỳ vọng sẽ giúp cho Cen Land giữ được đà tăng trưởng cao trong năm 2022.