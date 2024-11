iOS 18.2 Beta 4 có gì mới mà chỉ iPhone 16 'hưởng lợi'?

Những tính năng mới của iOS 18.2 Beta 4 cho thấy dòng iPhone 16 tiếp tục được Apple ưu tiên điều chỉnh. Apple vừa trình làng phiên bản iOS 18.2 Beta 4 với những điều chỉnh mới tập trung vào giao diện và cài đặt thay vì hiệu năng như iOS 18.1.1. Apple phát hành iOS 18.2 Beta 4 sau 1 ngày kể từ iOS 18.1.1. Phát hành với số build 22C5142a, bản cập nhật iOS 18.2 Beta 4 này có một vài thay đổi về phần nhìn. Đầu tiên là với Mail, khi Apple đã thu nhỏ kích thước và bo tròn góc các ký hiệu ảnh đại diện, tạo nên một diện mạo gọn gàng và chuyên nghiệp. Trước đó trong iOS 18.2 Beta 3, chúng đã được phóng to hơn và giữ cấu trúc hình vuông. Bên cạnh đó, một tính năng mới về phần Ảnh sẽ khiến người dùng thích thú. Giờ đây, các video trong Ảnh sẽ hiển thị thời gian đến phần nghìn giây (thay vì chỉ đến đơn vị giây), mang đến trải nghiệm chỉnh sửa video chính xác hơn. Các tính năng của iOS 18.2 Beta 4 hướng đến giao diện là nhiều. Đặc biệt, Apple đã có sự thay đổi về phần menu của Camera Control. Những cài đặt của Camera Control sẽ được bổ sung vào phần cài đặt chính mà người dùng có thể tìm thấy trong Trợ năng. Điều này giúp cho quá trình tùy chỉnh Camera Control được dễ dàng, thuận tiện và dễ nhìn hơn. Đây cũng là lý do mà phiên bản iOS 18.2 Beta 4 sẽ có lợi nhất cho dòng iPhone 16 Series, khi tiếp tục Camera Control được Apple ưu tiên "o bế". Vì không có những thay đổi đáng kể nào về hiệu suất so với các bản Beta trước nên iOS 18.2 Beta 4 không nhất thiết là lựa chọn hàng đầu lúc này cho các dòng iPhone khác, như iPhone 15, iPhone 14... Thay vào đó, người dùng có thể cân nhắc các phiên bản iOS 18.1.1 hoặc iOS 17.7.2 để vá lỗi bảo mật, cải thiện hiệu suất và thời lượng pin.