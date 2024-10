iOS 18.1 ra mắt vào tuần tới: 'Ơn giời' Apple Intelligence đây rồi!

iOS 18.1 ra mắt với loạt cải tiến đáng chú ý cho người dùng iPhone, trong đó có Apple Intelligence, tính năng ghi âm cuộc gọi và bảo mật chip NFC mới. Apple mới đây đã chính thức xác nhận rằng iOS 18.1 sẽ được phát hành cho người dùng vào tuần tới, cùng với bản cập nhật firmware quan trọng dành cho AirPods Pro 2. Phiên bản cập nhật này sẽ giới thiệu bộ tính năng Apple Intelligence đầu tiên, bao gồm Công cụ Viết, tóm tắt thông báo và tính năng Clean Up trong ứng dụng Photos. Bên cạnh đó còn có nhiều tính năng khác không thuộc Apple Intelligence.

Theo xác nhận từ The Verge và The Wall Street Journal, tính năng theo dõi sức khỏe thính giác trên AirPods Pro 2 sẽ được ra mắt tuần tới thông qua bản cập nhật firmware mới, đồng thời với iOS 18.1. Trước đó, Apple chỉ xác nhận iOS 18.1 sẽ ra mắt trong tháng 10, vì vậy đây là lần đầu tiên chúng ta có xác nhận chính thức về thời điểm ra mắt cụ thể vào tuần tới.

Mặc dù Apple chưa công bố ngày phát hành chính xác, Bloomberg đã đưa tin rằng bản cập nhật sẽ được phát hành vào ngày 28 tháng 10.

Ngoài Apple Intelligence và tính năng sức khỏe thính giác mới cho AirPods Pro 2, iOS 18.1 còn mang đến những thay đổi trong Control Center, nâng cấp tính năng iPhone Mirroring, cùng khả năng ghi âm cuộc gọi và phiên âm. Đặc biệt, với iOS 18.1, Apple lần đầu tiên mở khóa chip NFC cho các nhà phát triển bên thứ ba.