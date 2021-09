iOS 15 phát hành ngày 20/9 cùng iPadOS 15

iOS 15 và iPadOS 15 tương thích với mọi iPhone, iPad chạy iOS 14 và iPadOS 14. Cụ thể, các mẫu iPhone có thể lên iOS 15 bao gồm: iPhone 6s, 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs và Xs Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 mini và iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max, iPod touch thế hệ 7.

Các thiết bị hỗ trợ iPadOS 15 bao gồm: iPad Pro (2015) / Pro (2017) / Pro (2018) / Pro (2020) / Pro (2021), iPad Air 2 / Air 3 / Air 4, iPad (2017) / (2018) / (2019) / (2020), iPad Mini (2015) / Mini (2019).