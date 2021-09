iOS 15.1 beta 2 sửa lỗi mở khóa bằng Apple Watch trên iPhone 13

Apple đã xác định được một vấn đề trong đó tính năng mở khóa bằng Apple Watch có thể không hoạt động với dòng iPhone 13. Bạn có thể thấy thông báo Unable to Communicate with Apple Watch (Không thể giao tiếp với Apple Watch) nếu bạn cố gắng mở khóa iPhone của mình trong khi đeo khẩu trang hoặc bạn không thể thiết lập Unlock with Apple Watch (Mở khóa bằng Apple Watch).

Apple