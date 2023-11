Intel 'gác' kế hoạch mở rộng sản xuất chip tại Việt Nam, Bộ trưởng KH&ĐT nói gì?

"Lý do họ nói chúng ta thiếu điện và thủ tục hành chính rườm rà", Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nói.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng chia sẻ, ông cảm thấy tiếc nuối và cho rằng đó là quyền lựa chọn của doanh nghiệp.

Đề cập đến lý do mà Reuters đưa ra cho rằng Intel "gác" kế hoạch mở rộng đầu tư thêm 1 tỷ USD tại Việt Nam là do thiếu điện và thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng: "Đây chỉ là một lý do, vấn đề thiếu hụt điện mới chỉ xảy ra ở cục bộ một số nơi, thời gian. Chính phủ cam kết bảo đảm đủ điện cho các doanh nghiệp không chỉ riêng doanh nghiệp nào".

Về câu hỏi có phải còn nguyên nhân khác dẫn đến việc Intel "gác" lại kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam? Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định, còn có "nguyên nhân như địa chính trị, cạnh tranh giữa các quốc gia và chính sách thuế tối thiểu toàn cầu".

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT tiết lộ, Intel có thể cân nhắc một số ưu đãi, hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam khi Thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng vào năm 2024.

Trước đó, hãng tin Reuters ngày 7/11 dẫn nguồn tin riêng cho biết, Công ty Intel đã hủy bỏ đầu tư theo kế hoạch vào Việt Nam, khoản đầu tư vốn được kỳ vọng có thể giúp tăng gần gấp đôi hoạt động của nhà sản xuất chip Mỹ.