Instagram ra mắt tính năng bảo vệ thanh thiếu niên

Ngày 17/9, tập đoàn Meta thông báo ra mắt tính năng "Tài khoản dành cho thanh thiếu niên", nhằm tăng cường bảo vệ cho các người dùng chưa đủ tuổi khỏi các rủi ro trên mạng xã hội Instagram. Ứng dụng Instagram được cài trên màn hình điện thoại. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN Nhiều chuyên gia và cơ quan chức năng cáo buộc Instagram gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của những người dùng trẻ tuổi. Các vấn đề gồm có tình trạng nghiện ứng dụng, bắt nạt, hoặc những ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh cơ thể và lòng tự trọng. Giám đốc phụ trách an toàn nội dung toàn cầu của Meta, bà Antigone Davis, cho biết tính năng mới này, áp dụng cho cả người dùng hiện tại và người dùng mới trên Instagram, nhằm mang lại sự an tâm cho phụ huynh. Theo đó, những người dùng từ 13 đến 17 tuổi sẽ được cấp tài khoản riêng theo mặc định, với các biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn về việc ai có thể liên hệ với họ, cũng như những nội dung mà họ có thể xem. Đối với những người từ 13 đến 15 tuổi muốn có hồ sơ công khai và ít hạn chế hơn - chẳng hạn như muốn trở thành người có sức ảnh hưởng - sẽ cần phải có sự đồng ý của phụ huynh.. Trong năm qua, áp lực gia tăng đối với “gã khổng lồ” truyền thông xã hội của Mark Zuckerberg cũng như các công ty và nền tảng khác. Tháng 10 năm ngoái, khoảng 40 bang tại Mỹ đã đệ đơn khiếu nại các nền tảng mạng xã hội của Meta, với cáo buộc gây hại cho "sức khỏe tinh thần và thể chất của những người trẻ tuổi" do nguy cơ gây nghiện, bắt nạt trên mạng hay chứng rối loạn ăn uống. Trong khi đó, Australia đang thúc đẩy việc giới hạn độ tuổi tối thiểu cho người dùng mạng xã hội, từ 14 đến 16 tuổi. Trước động thái này, bà Davis cho biết Meta sẽ yêu cầu người dùng xác minh độ tuổi nếu có nghi ngờ, nhưng không bắt buộc 3 tỷ người dùng phải cung cấp thông tin nhận dạng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá, hiệu quả của các biện pháp bảo vệ mới của Meta dành cho người dùng trẻ hiện vẫn chưa chắc chắn. Ông Matthew Bergman, người sáng lập Trung tâm Luật Nạn nhân Truyền thông Xã hội, cho rằng Instagram là một ứng dụng gây nghiện, có khả năng dẫn trẻ em vào những tình huống nguy hiểm bằng cách hiển thị những nội dung mà chúng không thể bỏ qua, thay vì những gì chúng thực sự muốn xem. Ông Bergman cũng nhấn mạnh việc các bé gái mắc chứng rối loạn ăn uống nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội đang trở thành một vấn nạn đáng lo ngại. Trong khi Meta đã thực hiện các bước để ngăn chặn việc quảng bá chế độ ăn kiêng cực đoan, Bergman coi những nỗ lực này là bước đầu hướng tới sự thay đổi có ý nghĩa. Ông lập luận rằng các nền tảng cần chú trọng vào việc giảm tính gây nghiện, điều mà ông tin sẽ dẫn đến việc giảm lợi nhuận của các công ty, nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm của người dùng.