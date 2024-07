Insta360 GO 3S, camera quay video 4K nhỏ nhất thế giới bán ra tại thị trường Việt Nam

Insta360 GO 3S có vỏ Action Pod không thay đổi so với GO 3, hoạt động như một hộp đựng đa năng để điều khiển từ xa và sạc cho GO 3S. Cho dù quay phim với camera bên trong Action Pod hay gắn riêng biệt, bạn đều có thể xem trước các cảnh quay trên màn hình cảm ứng lật 2.2 inch.