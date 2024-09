Indonesia mong muốn nâng tầm quan hệ với Việt Nam

Sáng 14/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Các lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto thăm Việt Nam trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tiếp Tổng thống đắc cử Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Indonesia đã đạt được những thành tựu vượt bậc, trở thành nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và thứ 16 trên thế giới, an sinh xã hội được đảm bảo. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto. Tổng thống đắc cử Indonesia bày tỏ khâm phục tinh thần bất khuất, kiên cường của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước. Ông khẳng định rất trân trọng và sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược với Việt Nam phát triển ngày càng mạnh mẽ. Hai lãnh đạo đánh giá trong gần 7 thập kỷ qua, quan hệ hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng đã phát triển mạnh mẽ và sâu rộng; nhất là sau khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược năm 2013; hiểu biết và tin cậy chính trị sâu sắc hơn, hợp tác các lĩnh vực phát triển toàn diện, hiệu quả hơn; hai bên tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương. Hai bên nhất trí một số định hướng lớn nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, sớm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác song phương nhằm tăng cường tin cậy và góp phần tháo gỡ khó khăn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Indonesia quan tâm, ủng hộ và cử đại diện cấp cao tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 và Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) tổ chức tại Việt Nam năm 2025. Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto chúc mừng Quốc khánh Việt Nam; gửi lời chia buồn sâu sắc về những thiệt hại nghiêm trọng do bão Yagi gây ra. Hai bên tin tưởng sẽ sớm đạt mục tiêu 18 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương; giảm rào cản thương mại, tạo thuận lợi xúc tiến thương mại và tiếp cận thị trường hàng hóa của nhau, trong đó có hàng nông sản và sản phẩm Halal. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Indonesia bảo đảm an ninh lương thực; đề nghị sớm ký kết thỏa thuận hợp tác thương mại gạo; đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho nông sản và sản phẩm Halal của Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia. Thủ tướng đề nghị Indonesia ủng hộ Việt Nam tháo gỡ thẻ vàng IUU trong lĩnh vực thủy sản. Tổng thống đắc cử Indonesia mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, công nghệ cao; mong Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp. Hai bên khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào thị trường của nhau, nhất là trong lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển hệ sinh thái xe điện... Hai lãnh đạo cũng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng - an ninh, hợp tác biển, hợp tác nghề cá, xây dựng quan hệ đối tác số. Hai lãnh đạo trao đổi tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm và quan điểm chung của ASEAN về an ninh khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Tiếp Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Indonesia, tiến tới nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2025, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả trao đổi sâu rộng, thực chất giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto đã đề ra những định hướng lớn cho quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp ngăn chặn, phòng ngừa đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); giải quyết thiện chí, nhân đạo về vấn đề ngư dân, tàu cá. Việt Nam luôn ủng hộ các sáng kiến của Indonesia trong thời gian Indonesia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023. Trong bối cảnh địa chính trị ngày càng gay gắt, ASEAN cần đi đầu trong việc xây dựng cấu trúc khu vực toàn diện, vững chắc, hướng tới đối thoại và hợp tác. Hai nước cần tăng cường phối hợp trên tất cả lĩnh vực để góp phần duy trì hoà bình, ổn định, an ninh ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng ông Prabowo Subianto đắc cử Tổng thống Indonesia với tín nhiệm cao. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Indonesia. Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto. Về hợp tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong rằng Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto ủng hộ, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao lãnh đạo hai nước; chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội, các nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ, nhất là trong xây dựng pháp luật, thể chế... Tổng thống đắc cử Indonesia nhấn mạnh, Indonesia luôn coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là người bạn tốt và mong muốn nâng tầm quan hệ với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội tặng quà lưu niệm cho ông Prabowo Subianto. Indonesia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử, chia sẻ những lợi ích trong tiến trình phát triển. Hai nước sẽ không ngừng phát huy đà quan hệ tốt đẹp, ngày càng lớn mạnh không chỉ trên bình diện song phương mà còn trong ASEAN. Ông Prabowo Subianto nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và cam kết sẽ củng cố quan hệ Indonesia - Việt Nam.