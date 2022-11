Indonesia đăng cai Diễn đàn Cảnh sát biển ASEAN lần đầu tiên

Chuẩn đô đốc Aan Kurnia phát biểu tại họp báo khai mạc Diễn đàn Cảnh sát biển ASEAN ngày 22/11 tại Bali, Indonesia. (Nguồn: Kompas)

Với chủ đề “Một tầm nhìn cho vùng biển hòa bình, an toàn và an ninh”, Diễn đàn Cảnh sát biển ASEAN sẽ góp phần tìm kiếm một tầm nhìn chung đảm bảo khu vực trở nên an toàn và thuận lợi, giải quyết được các vấn đề đang tồn tại.