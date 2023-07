‘Indiana Jones And The Dial Of Destiny’: Hành trình cuối đầy hoài niệm của Harrison Ford

Hậu trường cảnh hành động của Indiana Jones:

Tài tử Harrison Ford ở tuổi 80 tự thực hiện các cảnh hành động trong phim

Đã 15 năm kể từ khi phần phim gần nhất được ra mắt, “Indiana Jones” tái xuất với dự án Indiana Jones And The Dial Of Destiny nhiều khả năng là tập cuối của thương hiệu. Hình ảnh giáo sư điển trai chu du khắp bốn phương để tìm lại những món cổ vật màu nhiệm đã in sâu vào trí óc những người mộ điệu suốt bốn thập kỷ qua.

Poster đầy hoài niệm của Indiana Jones

Sự xuất hiện của Harrison Ford ở tuổi xưa nay hiếm khiến bộ phim lần này không chỉ dừng lại là một tác phẩm điện ảnh đơn thuần mà còn tạo cảm giác như một cột mốc quan trọng trong lịch sử văn hóa đại chúng.

Bộ phim giàu hoài niệm và cảm xúc

Bối cảnh chính của phim là năm 1969, khi Mỹ mới phóng thành công con tàu Apollo 11 lên mặt trăng. Giáo sư Jones lúc này đã già và quyết định nghỉ việc giảng dạy cũng như phiêu lưu tìm các món cổ vật kỳ bí.

Bởi chuỗi tháng ngày đi đây đi đó khiến ông không có nhiều thời gian cho vợ con, dẫn đến gia đình tan nát. Chán chường, Jones rơi vào một cuộc khủng hoảng tâm lý và gần như không biết phải làm gì với cuộc đời.