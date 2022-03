'In tư' nữ ca sĩ đình đám hát mừng tại siêu đám cưới Hyun Bin - Son Ye Jin

Theo đó, Gummy sẽ thể hiện ca khúc I Give You My Heart (nhạc phim Crash Landing On You). Điều đáng nói, Gummy là người quen của Song Hye Kyo. Cô cũng chính là ca sĩ từng hát nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời đình đám.



Gummy sẽ hát chúc mừng tại đám cưới của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin

Được biết, Gummy có tên thật là Park Ji Yeon, sinh ngày 8/41981, cô ra mắt từ năm 2003. Hội ghiền phim Hàn, đặc biệt là thích nghe nhạc OST chắc chắn không còn xa lạ với Gummy - cái tên bảo chứng cho nhiều ca khúc nhạc phim đình đám như: You Are My Everything (OST Hậu Duệ Mặt Trời), Remember Me (OST Hotel Del Luna), Moonlight Draw By Clouds (OST Love In Moonlight), Your Day (OST Dr. Romantic)...

Trước cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin, Gummy cũng có một mối tình đáng ngưỡng mộ với nam diễn viên Jo Jung Suk. Cả 2 đã bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2015. Cho đến tháng 10 năm 2018, cặp đôi được tiết lộ đã kết hôn. Cả 2 chào đón đứa con đầu lòng vào tháng 8 năm 2020.