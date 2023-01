"Im đi, tôi đánh đấy": Với một câu nói, Dương Tử Quỳnh cứu Quả Cầu Vàng

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng vừa diễn ra trong tuần này. Trước khi sự kiện chính thức diễn ra, rất nhiều tờ tin tức đã có những bài phân tích, chủ yếu để đưa ra các dự đoán xung quanh câu hỏi: Liệu Quả Cầu Vàng có "sống sót" nổi không, sau những lùm xùm bê bối đã gặp phải?

Cho tới giờ phút này, sau khi lễ trao giải đã diễn ra tốt đẹp, người ta có thể khẳng định rằng sự kiện này sẽ còn tiếp tục tồn tại. Lễ trao giải vừa qua đánh dấu sự trở lại của Quả Cầu Vàng sau một năm lắng sóng vì bê bối phân biệt chủng tộc. Nhìn vào danh sách những cái tên thắng giải năm nay, người ta có thể thấy sự thay đổi tại giải.

Dương Tử Quỳnh đã giành giải Quả Cầu Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất (Ảnh: Variety).

Với vai diễn trong phim "Everything Everywhere All at Once" (Cuộc chiến đa vũ trụ), nữ diễn viên người Malaysia - Dương Tử Quỳnh đã giành giải Nữ diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất, nam diễn viên Quan Kế Huy giành giải ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

The Atlantic đánh giá sự kiện lễ trao giải Quả Cầu Vàng diễn ra thành công chính là nhờ bài phát biểu nhận giải của những ngôi sao như Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy. Họ đã chia sẻ rất chân thành về sự nghiệp của mình bằng những ngôn từ chạm tới trái tim người nghe. Bài phát biểu nhận giải của họ đã tạo nên những khoảnh khắc rất đặc biệt, có tính điểm nhấn tại Quả Cầu Vàng.

Quan Kế Huy phát biểu nhận giải Quả Cầu Vàng (Video: News).

Trong bài phát biểu nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc, nam diễn viên Quan Kế Huy (51 tuổi) đã nói: "Tôi được dạy rằng không bao giờ quên mình đến từ đâu và mình có được ngày hôm nay là nhờ ai, vì vậy, tôi luôn nhớ đến người đã trao cho tôi cơ hội đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.