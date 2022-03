Idol người Việt Hanbin: 'Ra mắt ở Hàn Quốc không quá khó khăn với tôi'

Sau rất nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng ngày 2/3, tân binh TEMPEST cũng chính thức gia nhập đường đua Kpop. Nhóm nhạc 7 thành viên đã ra mắt cùng MV Bad News. Tân binh của Yuehua Entertainment nhận được rất nhiều sự chú ý khi có sự góp mặt của một thành viên người Việt Nam là Hanbin (Ngô Ngọc Hưng).

Bad News mang đến những giai điệu sôi động, tươi mới cùng vũ đạo cực kỳ mạnh mẽ. Hanbin có cơ hội thể hiện bản thân với nhiều line trong bài hát này, visual của thành viên người Việt Nam cũng cực kỳ tỏa sáng.